RONAN, Mont. - A new fire sparked by lightning is burning north of the Elmo Fire.

The fire was reported Friday and is estimated to be 1.5 acres large.

A fireline has been established around the entire perimeter.

CSKT Division of Fire reports the Elmo Fire Initial Attack group is bringing water via hose lays and portable fill tanks to support suppression efforts.

Current Contests

Dillon Jaycees Rodeo Sweepstakes
Dillon

Dillon Jaycees Rodeo Sweepstakes

    Enter for your chance to win. Eight (8) winners will be picked at random on Friday, August 26th. Two winners will each win a pair of tickets (2 tickets to each winner) to the Saturday Rodeo. Two winners will each win a pair of tickets (2 tickets to each winner) to the Sunday afternoon Rodeo.…

    Rise & Shine!
    Bozeman

    Rise & Shine!

      Nominate someone you think has earned a $100 Bridger Bubbles Car Wash gift certificate!

      Tags

      News For You