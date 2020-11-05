Volleyball
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SHELBY- The 2020 Class B State Volleyball Tournament is being held at Shelby High School.

Shelby Public Schools says they are excited to accept the honor for the community.

To accommodate the teams and number of games being played in their facility between November 12 and November 14, the School Calendar will be altered by the Shelby Public School District.

There will be no school on Thursday, November 12 or Friday, November 13 during the State Volleyball Tournament, however, the district will have school on Friday, December 11 and Friday, February 19, 2021.

An updated school calendar is available on the district website.

The Montana High School Association selected Shelby High School to host the tournament on Wednesday, November 2.

Posted by Shelby Public School District #14 on Thursday, November 5, 2020

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