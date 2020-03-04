Justin Kipp
PC- Blackfeet Law Enforcement Services

BROWNING- An attempt to locate was posted by Blackfeet Law Enforcement Services for Justin Kipp also known as Justo Lapointe.

Justin is 28-years-old with short brown hair and brown eyes. He is five feet six inches tall and weighs 180 pounds.

He was last seen wearing jeans, a t-shirt and a black coat and hood.

If you have any information you are asked to contact BLES at 406-338-4000.

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