Grizzly Bear

GREAT FALLS, Mont. - The public is asked to avoid the area from Morony Dam to Sulphur Springs after a bear was sighted.

In a Facebook post, Giant Springs State Park said they are investigating a sighting of a bear sitting on a carcass.

The species of the bear has not been identified.

If you are recreating, you are asked to be cautious and alert.

Tags

News For You