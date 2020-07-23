Elaine Oscar

Elaine Oscar

 Blackfeet Law Enforcement Services

BROWNING, Mont. - Blackfeet Law Enforcement Services is asking for the public's help in finding a missing woman.

BLES says 57-year-old Elaine Oscar was last seen by her daughter about a month ago.

If you have any information on her whereabouts, you are asked to contact BLES at (406) 338-4000.

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