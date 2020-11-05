...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
EXPECTED.
* WHERE...CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK, TOOLE, LIBERTY,
EASTERN PONDERA AND EASTERN TETON.
* WHEN...FROM 3 AM TO 8 PM MST THURSDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS MAY BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW LOCAL POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL MAY
BECOME DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND
THOSE PULLING TRAILERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR ADDITIONAL WEATHER INFORMATION, CHECK OUR WEBSITE AT
WWW.WEATHER.GOV/GREATFALLS.
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THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR AMELIA
BROOKS, A WHITE 22 YEAR OLD FEMALE, 5 FOOT 1, 220 POUNDS, WITH
BLUE EYES, BROWN HAIR THAT CHANGES TO BLONDE HALFWAY DOWN, AND
BRACES. AMELIA HAS BEEN MISSING SINCE OCTOBER 13TH WHEN SHE LEFT
ON FOOT FROM A RESIDENTIAL AREA IN BILLINGS, MONTANA. SHE HAS
MENTAL HEALTH ISSUES AND IS KNOWN TO USE DRUGS. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ABOUT AMELIA, PLEASE CALL BILLINGS POLICE DEPARTMENT
AT 406 657 8460.
...WINTER STORM WATCH NOW IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON
THROUGH LATE SUNDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 12 TO
18 INCHES POSSIBLE. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH LATE SUNDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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