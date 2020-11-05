Trinidee OldChief
Photo courtesy of Blackfeet Law Enforcement via Facebook

The Blackfeet Law Enforcement Services (BLES) is trying to locate a missing 16-year-old girl.

Trinidee OldChief is described as 5-feet 5-inches tall, weighing 160-pounds, has black hair and brown eyes.

BLES says in a Facebook post she was wearing a pink hoodie, black shirt and trunks the last time she was seen.

Anyone who know information on where she is located is asked to call BLES at 406-338-4000.

Tags

News For You