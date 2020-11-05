Blackfeet Indian Country

A sign welcoming visitors to Blackfeet Nation. Photo by Afiq Hisham.

BROWNING- The Stay At Home Order on the Blackfeet Reservation has been extended.

The Blackfeet Covid-19 Incident Command says the order has been extended until Sunday, November 22, 2020, at 11:59 pm.

PUBLIC NOTICE - NOVEMBER 5, 2020: The Stay At Home Order has been extended until Sunday, November 22, 2020 at 11:59 p.m.

Posted by Blackfeet Covid-19 Incident Command on Thursday, November 5, 2020

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