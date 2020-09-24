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BROWNING, Mont. - The Blackfeet Tribal Business Council announced Thursday that due to the rising numbers of active COVID-19 cases on the Blackfeet Reservation, a 14-day mandatory shutdown of the entire reservation will begin Sunday, September 27, at 12:00 midnight.

The tribe says the decision to authorize the shutdown was based on recommendations by public health officials. Blackfeet Community Hospital will also be going back to a Phase 1 closure.

Tribal health officials say there are 83 active COVID-19 cases on the reservation as of Thursday and a few hundred residents are in quarantine.

The tribe says law enforcement will be ready to cite and fine individuals not complying with the shutdown.

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