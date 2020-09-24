...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES
113, 115, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...HILL AND BLAINE COUNTIES, CHOUTEAU AND FERGUS
COUNTIES, CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK NATIONAL FOREST
AREAS AND HELENA AND TOWNSEND RANGER DISTRICTS OF THE HELENA
NATIONAL FOREST.
* WINDS...WEST 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH.
* HUMIDITY: 20 TO 30 PERCENT.
* IMPACTS...STRONG WEST WINDS WILL CONTINUE INTO EARLY THIS
AFTERNOON BEHIND A PACIFIC COLD FRONT. THE LOWEST HUMIDITY WILL
OCCUR ACROSS LOWER ELEVATION GRASSLAND AREAS WHERE VEGETATION IS
DRIEST AND COULD CONTRIBUTE TO RAPID SPREAD IF A FIRE DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
MOLDAN
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS
EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH ARE
OCCURRING.
* WHERE...JUDITH BASIN, BLAINE, HILL, CASCADE, CHOUTEAU AND
FERGUS.
* WHEN...UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER LINES. A
FEW LOCAL POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES OR THOSE PULLING TRAILERS.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS AND DRY CONDITIONS COULD LEAD
TO AREAS OF BLOW DUST OVER THE PLAINS, WHICH COULD REDUCE
VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
&&
MOLDAN