Amy Jo Crowspreadshiswings
PC- Blackfeet Law Enforcement Services

BROWNING- Blackfeet Law Enforcement Services has put out an attempt to locate for Amy Jo Crowspreadshiswings.

According to BLES, Amy is a 33-year-old and has brown eyes, long burgundy hair and is five feet tall and weighs 130 pounds.

Amy was last seen Monday at Town Pump in Browning with Curtis Marceau wearing a red or maroon coat and gray stretch pants.

If you have any information you are asked to contact BLES at 406-338-4000.

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