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MGN

BROWNING- A body was found on the Blackfeet Indian Reservation outside of Browning in a rural area.

Several officials are conducting a death investigation including the BIA and the FBI, Blackfeet Law Enforcement Services, Montana Highway Patrol, U.S. Border Patrol and the Glacier County Sheriff’s Office.

According to a release, the body was found around 10:30 am Tuesday, March 3.

If you have any information in the case, you are asked to contact the Blackfeet Law Enforcement Services at 406-338-4000.

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