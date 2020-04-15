THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN CANCELLED FOR BRANDY
DENNIS, 18 YEAR OLD WHITE FEMALE. BRANDY WAS FOUND SAFE. MISSOULA
POLICE DEPARTMENT THANKS YOU FOR YOUR ASSISTANCE.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 3 TO 6 INCHES IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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