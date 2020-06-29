...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL MONTANA...NORTH CENTRAL MONTANA AND WEST
CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL
MONTANA, CASCADE. IN NORTH CENTRAL MONTANA, EASTERN GLACIER,
EASTERN PONDERA, EASTERN TETON, NORTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT,
SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT AND TOOLE. IN WEST CENTRAL MONTANA,
CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* PERIODS OF MODERATE TO LOCALLY HEAVY RAIN WILL CONTINUE TODAY
ACROSS WESTERN PORTIONS OF CENTRAL MONTANA WITH FOCUS FOR HEAVIER
RAIN SHIFTING NORTH ALONG THE ROCKY MOUNTAIN FRONT LATER TONIGHT
THROUGH EARLY TUESDAY. THE HIGHEST RAINFALL TOTALS ARE LIKELY
ALONG AND ADJACENT TO THE ROCKY MOUNTAIN FRONT WHERE 1 TO 4 INCHES
ARE PREDICTED, WITH LOCALIZED AMOUNTS UP TO 6 INCHES POSSIBLE NEAR
THE SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT WEST OF AUGUSTA.
* SMALL STREAM RISES FROM PRECIPITATION THAT HAS ALREADY FALLEN ARE
LIKELY TODAY ALONG AND EAST OF THE SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT
WITH ADDITIONAL WATER POTENTIALLY MOVING OVER SOME RURAL AND
MOUNTAIN ROADS. LATEST FORECASTS INDICATE THE DEARBORN RIVER WILL
BEGIN RISING SHARPLY TODAY, POTENTIALLY REACHING FLOOD STAGE NEAR
CRAIG THIS EVENING BEFORE CRESTING NEAR MODERATE FLOOD STAGE EARLY
TUESDAY. THE SUN RIVER IS PREDICTED TO POTENTIALLY REACH FLOOD
STAGE BY TUESDAY NEAR SIMMS WITH LATER RISES PREDICTED ON THE
MARIAS RIVER NEAR SHELBY AND SAINT MARY RIVER NEAR THE
INTERNATIONAL BOUNDARY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT
FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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