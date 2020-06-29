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Image courtesy of Browning Public Schools. 

BROWNING, Mont. - The Browning School District announced they are closed Monday, June 29.

Superintendent Corrina Guardipee posted on Browning Public Schools Facebook page ,"We apologize for the inconvenience, but there will be no summer feeding program either."

Guardipee wrote they will release more information later this afternoon.

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