Car accident blocks traffic on 10th Ave South

Courtesy Great Falls Fire Rescue

GREAT FALLS -  A mid-afternoon car accident has parts of 10th Avenue South and 20th Street blocked.

Great Falls Fire Rescue is on scene and says the westbound lane is blocked.  They are asking drivers to find an alternate route.

According to the Great Falls Police Department, a tow truck ran a red light, hit a car and “clipped” a pedestrian.

One person has been sent to Benefis, however, the severity of the injuries is currently unknown.

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