...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT
TONIGHT...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES. WINDS GUSTING AS
HIGH AS 40 MPH. FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...JUDITH BASIN AND CASCADE.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL MIDNIGHT MDT
TONIGHT. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...FOR THE ADVISORY PERIOD, PLAN ON SLIPPERY ROAD
CONDITIONS OVER KINGS HILL PASS, AND BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. FOR THE WATCH PERIOD, TRAVEL
COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR THE WATCH PERIOD, COLD TEMPERATURES
COMBINED WITH BRISK WINDS COULD LEAD TO WIND CHILLS AS LOW AS 30
BELOW ZERO, WHICH COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
MOLDAN
...RAIN SHOWERS FOLLOWED BY GUSTY NORTHERLY WINDS AND SNOW...
SHOWERS ARE DEVELOPING AHEAD OF A SOUTHWARD MOVING COLD FRONT THIS
AFTERNOON. A FEW LIGHTNING STRIKES WILL BE POSSIBLE WITH THE
STRONGER SHOWERS. THE RAIN SHOWERS WILL QUICKLY MIX WITH AND
CHANGE OVER TO SNOW AS A COLD FRONT PASSES THROUGH THE AREA.
NORTHERLY WINDS MAY GUST UP TO 40 MPH BEHIND THE COLD FRONT. USE
CAUTION AND SLOW DOWN IF TRAVELING THIS AFTERNOON AND EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT
TONIGHT...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES. WINDS GUSTING AS
HIGH AS 40 MPH. FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...JUDITH BASIN AND CASCADE.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL MIDNIGHT MDT
TONIGHT. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...FOR THE ADVISORY PERIOD, PLAN ON SLIPPERY ROAD
CONDITIONS OVER KINGS HILL PASS, AND BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. FOR THE WATCH PERIOD, TRAVEL
COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR THE WATCH PERIOD, COLD TEMPERATURES
COMBINED WITH BRISK WINDS COULD LEAD TO WIND CHILLS AS LOW AS 30
BELOW ZERO, WHICH COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
MOLDAN