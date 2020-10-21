...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, WITH THE HIGHEST
AMOUNTS IN THE NORTH FACING SLOPES BETWEEN 4000 AND 6000 FEET.
FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, JUDITH BASIN, FERGUS AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT THROUGH TONIGHT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY THROUGH
TONIGHT, ESPECIALLY ALONG THE INTERSTATE 15 AND MONTANA HIGHWAY
200 CORRIDORS.
* ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET
CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING,
ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM
FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
MOLDAN
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES, WITH THE HIGHEST
AMOUNTS IN THE NORTH FACING SLOPES BETWEEN 4000 AND 6000 FEET.
FOR THE WINTER STORM WATCH, HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, JUDITH BASIN, FERGUS AND MEAGHER.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 10 AM MDT
THURSDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT THROUGH TONIGHT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY THROUGH
TONIGHT, ESPECIALLY ALONG THE INTERSTATE 15 AND MONTANA HIGHWAY
200 CORRIDORS.
* ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET
CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING,
ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM
FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
MOLDAN