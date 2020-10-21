Rogers pass 10/21/20 4:45 PM
MDT Travel Info Rogers Pass camera at 4:45 pm on October 21, 2020

ROGERS PASS- A car is rolled over on Highway 200 on Rogers Pass.

The Montana Department of Transportation says the car is in the westbound lane on Rogers Pass.

Montana Highway Patrol is on its way to the incident.

The MDT Travel Info website is reporting roads in the area as snow and ice covered at this time.

If you are driving through the area you are asked to use caution when passing.

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