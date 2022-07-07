THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
447 IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
BLAINE CHOUTEAU GLACIER
HILL LIBERTY PONDERA
TETON TOOLE
IN SOUTHWEST MONTANA
BEAVERHEAD BROADWATER GALLATIN
JEFFERSON MADISON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG HOLE PASS, BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN APT,
BOZEMAN PASS, BRADY, BROWNING, BYNUM, CARTER, CASCADE, CHESTER,
CHIEF JOSEPH PASS, CHINOOK, CHOTEAU, CITY OF BOZEMAN, CONRAD,
CUT BANK, DEEP CREEK PASS, DILLON, DUTTON, ELK PARK PASS, ENNIS,
FAIRFIELD, FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS,
HARLEM, HAVRE, HAYS, HEART BUTTE, HELENA, HOBSON, HOMESTAKE PASS,
KINGS HILL PASS, LEWISTOWN, LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN,
LOGAN PASS, MACDONALD PASS, MARIAS PASS, MARTINSDALE,
MONIDA PASS, MONTANA CITY, NORRIS HILL, RAYNESFORD,
RAYNOLDS PASS, ROCKY BOY, ROGERS PASS, RUDYARD, SHELBY, STANFORD,
SUNBURST, TARGHEE PASS, TOSTON, TOWNSEND, TWIN BRIDGES,
VIRGINIA CITY, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WHITLASH, WINIFRED, WINSTON, WISDOM, AND WISE RIVER.
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM MDT
FOR SOUTHEASTERN TETON AND NORTHWESTERN CASCADE COUNTIES...
At 441 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line
extending from 9 miles west of Dutton to near Power to near Fort
Shaw, moving east northeast at 20 mph.
HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail.
SOURCE...Radar indicated.
IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to
roofs, siding, and trees.
Locations impacted include...
Dutton, Fort Shaw, Fort Shaw, Power, Ulm, Vaughn, First Peoples
Buffalo Jump State Park and Sun River.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.
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HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...1.25 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH
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