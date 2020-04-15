Russelrs video

GREAT FALLS- Staff at CMR High School are letting students know they are missed in a video shared Tuesday.

The video says staff are counting down the days until Rustlers return, and features some of the school’s staff holding up signs of encouragement. 

Earlier this month, the Governor extended the stay-at-home order, extending the public school closures through April 24 as of the writing of this article. 

You can watch the video on YouTube here:

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