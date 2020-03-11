CMR Students complete project for Western Art Week
KFBB News Anchor

GREAT FALLS - Western Art Week is a massive event bringing in art enthusiasts from around the world to Great Falls.

It also provides an opportunity for local groups to show off their art skills during the event.

Even though some of the events for this year’s art week are postponed students from CMR High school are still hard at work finishing up their projects.

One of these projects is a large skull that will be on display at the civic center.

The skull isn't as big as the one outside but it is still pretty big you can see the whole piece needed four people to hold it up. 

The woodshop class at CMR makes something for western art week every year and even with the delay of some of the events, it has not discouraged the boys from getting the project done.

“Everybody starts somewhere. I mean even with just a few tools you can make something pretty big and cool. It feels pretty good. I'm excited to be a part of that,” said Ian Gunn,10th Grader CMR

The skull is not the only project for these students they are also working on creating twenty centerpieces that will hold flowers and be on display during the art events later this summer.

A list of events for Western Art Week can be found here.

Tags

Locations

News For You