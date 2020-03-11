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Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Kim Skornogoski stopped by the KFBB studios to talk about Graduation Matters, a partnership between GFPS and United Way. 

The program has cut the number of dropouts in half, and has increased graduation rates by ten percent. 

Plus, local employers have an opportunity to give back and get involved. 

For more information, head to their website

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