Community Spotlight SCI GF Banquet and Auction

In tonight’s Community Spotlight Patty Ehrhardt and Brad Lencioni from Safari Club International stopped by the KFBB studios to talk about their banquet event coming up.

The banquet and auction will be Saturday, March 14 and doors open at 4:00 pm at the Heritage Inn in Great Falls.

You can register for the banquet and auction online on the Safari Club International Great Falls Chapter website here, or over the phone by calling Kelly at 406-761-6211 Monday through Friday from 9:00 am to 5:00 pm.

They are asking for the name, address, phone number and email address of all attendees.

For more information you can visit their website here.

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