In tonight's Community Spotlight, Kairi Lising and Chris Evans stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming CMR Drama Production, "Trap."

Described as a docu-thriller similar to that of the Twilight Zone, the play will be running March 26th-28th at 7:30pm each night in the Bill Williamson Auditorium. 

Tickets are $6/students and seniors, and $8 general admission. 

For more information, call 406-268-6117.

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