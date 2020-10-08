CONRAD- Conrad Public Schools will return to in-person instruction on Monday, October 12.

Schools in the Conrad Public School District moved to distance learning after they were notified of positive COUVD-19 cases among several staff and students on September 25 and 26.

“As a District, we will do all we can to help reduce transmission risks during the school day,” the School District wrote. “ However, our success is equally dependent on what our students, staff, and community does to reduce transmission outside of our school buildings.”

The School District says they have gone through the extensive process of contact tracing and being able to identify areas in their prevention strategies that require improvement.

Changes to expectations while in school buildings will be made as well as adjustments to activities, athletics and the fan attendance plan according to an update from the School District.

You can read the full update from Conrad Public Schools here.

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