...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH, WITH GUSTS UP TO 65 MPH,
ARE OCCURRING.
* WHERE...EASTERN TETON, JUDITH BASIN, EASTERN PONDERA, LIBERTY,
TOOLE, CASCADE AND CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* WHEN...UNTIL 8 PM MST THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
SOME POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND THOSE PULLING
TRAILERS.
* ADDITIONAL DETAILS...WINDS WILL REMAIN STRONG THROUGH THE
AFTERNOON HOURS BEFORE GRADUALLY DECREASING THIS EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR ADDITIONAL WEATHER INFORMATION, CHECK OUR WEBSITE AT
WWW.WEATHER.GOV/GREATFALLS.
&&
MOLDAN
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR AMELIA
BROOKS, A WHITE 22 YEAR OLD FEMALE, 5 FOOT 1, 220 POUNDS, WITH
BLUE EYES, BROWN HAIR THAT CHANGES TO BLONDE HALFWAY DOWN, AND
BRACES. AMELIA HAS BEEN MISSING SINCE OCTOBER 13TH WHEN SHE LEFT
ON FOOT FROM A RESIDENTIAL AREA IN BILLINGS, MONTANA. SHE HAS
MENTAL HEALTH ISSUES AND IS KNOWN TO USE DRUGS. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ABOUT AMELIA, PLEASE CALL BILLINGS POLICE DEPARTMENT
AT 406 657 8460.
...WINTER STORM WATCH NOW IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON
THROUGH MONDAY MORNING...
* WHAT...BLIZZARD CONDITIONS POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
10 TO 20 INCHES ARE POSSIBLE, WITH LOCALIZED AMOUNTS UP TO 24
INCHES POSSIBLE IN NORTH FACING SLOPES AND WHERE SNOW BANDING
OCCURS. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE.
WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL RATES FROM LATE SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING COULD APPROACH 1 TO 2 INCHES PER HOUR.
NORTHWEST TO NORTH WINDS WILL INCREASE SIGNIFICANTLY SATURDAY
NIGHT, REMAINING STRONG AND GUSTY THROUGH SUNDAY NIGHT.
SIGNIFICANT BLOWING AND DRIFTING OF THE FALLING AND OR FALLEN
SNOW COULD MAKE SOME ROADS IMPASSABLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PREPARE FOR POSSIBLE BLIZZARD CONDITIONS. CONTINUE TO MONITOR THE
LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
&&
MOLDAN