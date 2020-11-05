A Statement of Charges has been authorized to remove the Chairman of the Tribal Executive Board, Floyd Azure.

According to a press release from the Assiniboine and Sioux Tribal Executive Board, Azure has also been suspended by the Tribal Executive Board until a removal hearing.

A hearing date on the Statement of Charges for removal is currently set for December 3, 2020.

From the release:

The Statement of Charges outlines multiple actions against Floyd Azure where he has acted in a manner prejudicial to the Tribes, including inappropriate official action on behalf of BP Construction, despite the Tribe’s on-going litigation against BP Construction for breach of contract; his failure to work with the Tribal Executive Board since August 24, 2020; and a broad failure to ensure that Departments are complying with federal program requirements.

During Azure’s suspension, Charlie Headdress, Vice-Chairman, will act as Chairman.

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