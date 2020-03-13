GREAT FALLS- Great Falls Public Schools are canceling or postponing all large gatherings sponsored by GFPS and suspending all out-of-state travel and non-essential in-state travel.

According to a release from Superintendent Tom Moore, the large gatherings or events will be canceled or postponed until at least March 27, the release adding that the monitoring of the situation across the state and locally will dictate the status of scheduled events after the 27th.

Delayed or canceled events include all athletic competitions, art shows, conferences and conventions, proms and school dances.

GFPS says they are taking direction from State Health Officials and that they are authorized to direct the closure of schools and or to cancel events.

All out-of-state travel and non-essential in-state travel will also be suspended indefinitely for GFPS district staff and student groups.

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