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CUT BANK- Glacier County Commissioner, John Overcast, is accused of challenging the county treasurer to a fight.

The Great Falls Tribune reports Overcast plead not guilty in Cut Bank City Court Tuesday.

A trial date is not currently set. 

On June 2, at the Glacier County Court House Overcast was reportedly cited by the Cut Bank Police Department for “disturbing the police by challenging another to a fight in a public meeting.”

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