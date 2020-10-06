...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM MDT THIS
EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND UNSEASONABLY
WARM TEMPERATURES FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 114, 115, AND 117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN
EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM MDT THIS EVENING.
* AFFECTED AREA...EASTERN GLACIER/TOOLE/CENTRAL/EASTERN
PONDERA/LIBERTY, LEWIS AND CLARK NATIONAL FOREST ROCKY MOUNTAIN
DISTRICT-ROCKY MOUNTAIN FRONT, CHOUTEAU AND FERGUS COUNTIES AND
CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK NATIONAL FOREST AREAS.
* WINDS...WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT.
* IMPACTS...NEW FIRE IGNITION IN LOW ELEVATION GRASSLANDS MAY BE
DIFFICULT TO CONTAIN WITH STRONG WINDS, WARM TEMPERATURES AND
LOW HUMIDITY, CREATING FAVORABLE CONDITIONS FOR RAPID FIRE
SPREAD. THE WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY WILL ALSO CREATE
CHALLENGES FOR THE YOGO FIRE CONTAINMENT EFFORTS IN THE LITTLE
BELT MOUNTAINS OF ZONE 117.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&