GREAT FALLS, Mont. – Great Falls College MSU is proud to recognize 182 students as members of the dean’s list for the spring 2021 semester.

Dean’s List recipients are selected each academic semester. To be recognized for the dean’s List, a student must complete 12 credit hours during the semester and maintain a semester grade point average of 3.5 or better.

The spring dean’s list includes local students from the following Montana cities and towns: Belgrade, Belt, Billings, Black Eagle, Bozeman, Brady, Bridger, Cascade, Choteau, Clancy, Columbia Falls, Conrad, Corvallis, Cut Bank, Dillon, Dutton, Fairfield, Fort Benton, Froid, Geraldine, Geyser, Great Falls, Hamilton, Harlowton, Havre, Helena, Kalispell, Laurel, Lewistown, Livingston, Malta, Missoula, Park City, Power, Saint Ignatius, Stevensville, Sun River, Sunburst, Ulm and Vaughn. Other recipients included students from California, Washington and Wyoming.

MONTANA

BELGRADE

Alexandra Amidon

BELT

Aundrea Glick

BILLINGS

Alexis Andersen; Megan Hauner; Amberly Lessard; Brian Logsdon; Lacie McRae; Briley Stark; Kayla Synan; Britney Young

BLACK EAGLE

Rachel Ford; Amanda Miesmer

BOZEMAN

Elise Conter; Ellison Gillespie; Sarah Harrell; Ginny McCracken; Marianne Pester; Aisha Peters

BRADY

Alyssa Bartsch; Taya Dyer

BRIDGER

Deseree Feller

CASCADE

Mattison McKamey; Madeleine Montanye; Talitha Neujahr; Evona Whitish

CHOTEAU

Amber Haviland; Mikayla LeMarr

CLANCY

Jenna Haynes

COLUMBIA FALLS

Jenna Smith

CONRAD

Emma Clark; Riley Larson

CORVALLIS

Cherie Walkup

CUT BANK

Molly Grubb

DILLON

Elise Davis

DUTTON

Molly Wahl

FAIRFIELD

Peyton Poor

FORT BENTON

Cynthia Fike; Timothy Lane

FROID

Katie Reynen

GERALDINE

Emma Bye

GEYSER

Katherine Stahl

GREAT FALLS

Christian Abel; Sadie Bailey; Matthew Banie; Tiffany Barnes; Jensa Baumgartner; Taylor Becker;

James Been-Rodriguez; Daniel Betcher; Rachael Bianchi; Emily Birch; Megin Bowshier; Davis Brennan; Cody Brisbo; Morgan Broadbent; Nicholas Buffaloe; Alexandria Carter; Valerie Christiaens; Daphne Church; Joseph Collins; Kelci Collins; Connor Cuchine; Brynn Dart; Karly Davison; Mariohn Demas; Brooke Derevage; Alissa Doland; Nathaniel Doyon; Jacob Drahos; Carime Ekins; Callie Ekstedt; Breanna Erdmann; Amelia Flamand; Keileigh Fulbright; Kory Goodau; William Green; Abigail Gronning; Keaton Habel; Joseph Hansen; LouVon Harjo; Anthony Harris; Alyssa Hatfield; Kayleigh Hendricks; Trace Hergesheimer; Donovyn Hern; Morgan Hollar; Caylee Huber; Tasha Hueth; Scott Jackson; Sophia Jeffries; Savana Jensen; Zachary Jewett; Daniel Johnson; Hannah Johnson; Nathan Jones; Nicole Kathan; Aron Kleinsasser; Jay Kohles; Sophie Langel; Jherachyl Lewis; Precious Librojo; Ashley Lillie; Oliver Main; Cailyn Majszak; Leslie Makepeace; Kyla Manus; Katie Maphies; Jessica Maruska; Tristan Mayfair; Nicole Maykuth Smalls; Benjamin McEwen; Michale Medina; Marilynn Mehmke; Jordyn Merchant; Megan Murphy; Rennie Napierala; Story Nikolakakos; Ryan OValley; Monica Pankratz; Caroline Perkins; Rebecca Phelps; Rebecca Popp; Kevin Purinton; Lacey Rabel; Kessa Rigali; Macaulea Romsa Denise Ross; Ali Rysted; Mazie Saxton; Luke Schermele; Robert Schreck; Quinn Seitz; Carlie Settera; Samual Shearin; Wesley Simpson; Zachariah Smith; Lexis Snider; Maria Sparks; Destiny Stephenson; Zachary Stewart; Alana Sullivan; Caleb Sullivan; Alger Swingley; Sophie Thurston; Makala Tronson; Brian Tucker; Matthew Turpin; Mackenzie Ulschmid; Rocky Vance; Benjamin Vandeventer; Jordan Vejtasa; Julia Vercella; Freddie Volkman; Rachel Walcott; Dylan Winscot

HAMILTON

Amber Walker

HARLOWTON

Jamie Sanguins

HAVRE

Naomi Terry

HELENA

Cyle Caselli; Mackenzie Chatriand; Brian Kalgaard; Joshua Royan; Porter Struble

KALISPELL

Erin O'Neil

LAUREL

Jennifer Kibbe; Amber Lukenbach

LEWISTOWN

Naomi Lockwood

LIVINGSTON

Megan Gersack

MALTA

Danielle Miller

MISSOULA

Tyler Wittenberg

PARK CITY

Taylor Clark

POWER

Samuel Leigland

SAINT IGNATIUS

Tara Koyle

STEVENSVILLE

Liane Steely

SUN RIVER

James Zietzke

SUNBURST

Satyn Tomsheck

ULM

Elise Crago; Kohlson Stensland; Torien Weiss

VAUGHN

Blake Annis

OUT OF STATE

CRESCENT CITY, California

Kirsten Williams

BUFFALO, Washington

Ashley Legerski

OAK HARBOR, Washington

Randi Romanchuk

POWELL, Wyoming

Mckenna Fink