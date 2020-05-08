...SHOWERS AND THUNDERSTORMS MOVING SOUTH ACROSS NORTH-CENTRAL
MONTANA...
AT 131 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR FORT BENTON TO 15 MILES NORTHEAST OF
BLACK EAGLE TO NEAR POWER. MOVEMENT WAS SOUTH AT 15 MPH. THESE
SHOWERS AND STORMS WILL BE AFFECTING AREAS NEAR GREAT FALLS BETWEEN
230 PM AND 300 PM.
PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS IN ADDITION TO LIGHTNING.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, FORT BENTON, BELT, BLACK EAGLE, HIGHWOOD, POWER, CARTER,
FLOWEREE, PORTAGE, MALMSTROM AFB, STOCKETT, TRACY, VAUGHN, FIRST
PEOPLES BUFFALO JUMP STATE PARK, CENTERVILLE, SHONKIN, ARMINGTON, ULM
AND SAND COULEE.