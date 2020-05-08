Dog in a park
Courtesy of MGN

GREAT FALLS- On Thursday, May 11, the dog park will be closed from 6:00 am to 12:00 pm for the application of granular fertilization. 

Once the fertilization has been completed, the park will be reopened for use.

If you have any questions, you can contact Lonnie Dalke, Parks Manager, at 406-771-1265.

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