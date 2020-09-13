...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT MONDAY
FOR GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY, AND A NORTHERLY WIND SHIFT FOR FIRE
WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...EASTERN GLACIER/TOOLE/CENTRAL/EASTERN
PONDERA/LIBERTY, HILL AND BLAINE COUNTIES, LEWIS AND CLARK
NATIONAL FOREST ROCKY MOUNTAIN DISTRICT-ROCKY MOUNTAIN FRONT,
CHOUTEAU AND FERGUS COUNTIES, LINCOLN RANGER DISTRICT OF THE
HELENA NATIONAL FOREST, CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK
NATIONAL FOREST AREAS AND HELENA AND TOWNSEND RANGER DISTRICTS
OF THE HELENA NATIONAL FOREST.
* TIMING...MONDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 10 PERCENT.
* IMPACTS...DRY FUELS, GUSTY WINDS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY
COULD CONTRIBUTE TO EASY FIRE STARTS, WITH ERRATIC AND
DIFFICULT FIRE BEHAVIOR. A NORTHERLY WIND SHIFT IS EXPECTED TO
OCCUR MONDAY EVENING, WHICH MAY CREATE ADDITIONAL FIRE WEATHER
CHALLENGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
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