Great Falls High School

GREAT FALLS- Great Falls High School will be closed for two days after additional positive COVID-19 cases have were identified.

The school will be closed until Wednesday and students will move to temporary remote learning due to the timing of the new cases and requirements for contact tracing as well as time for adequate sanitation GFPS says.

School will resume at GFHS as normal on Wednesday at this time.

Great Falls Public Schools says Sunday afternoon GFPS administration, nursing staff and the Cascade Couty Health Department identified the additional cases.

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