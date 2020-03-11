Great Falls looks to resolve jail overcrowding issue

GREAT FALLS- Great Falls has been struggling with jail overcrowding for some time now, but the question everyone wants to know is how did we get here. 

Cascade County Sheriff Jesse Slaughter says that 10 years ago when other counties were adding a pre-trial program to limit the number of people being thrown in jail, Cascade County decided not to jump on board.

"There are basically two routes we can go which is one, we can start letting inmates out,” Slaughter said. “The risk of that is there's a great risk to public safety...The other issue that we need to talk about is possibly jail expansion. It's where we actually expand in the number of our bets. The problem is that it comes with a great cost, literally, it cost the public dollars and cents sometimes in several millions of dollars.”

Even though these decisions may cost a lot of money, Slaughter says that before making any moves he wants to hear from the public. 

"I work for the public, so I'm trying to determine what the public wants to do about the situation, because this is their office and their facility, and I want to get a feel for how they want to proceed forward so that I have a good pulse on what they want.”

As for right now, the CCSO has been using their pre-trial program to temporarily help the situation.

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