...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH
THURSDAY EVENING FOR STRONG GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES
112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR STRONG GUSTY WINDS, WHICH IS IN EFFECT FROM
THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...EASTERN GLACIER/TOOLE/CENTRAL/EASTERN
PONDERA/LIBERTY, HILL AND BLAINE COUNTIES, LEWIS AND CLARK
NATIONAL FOREST ROCKY MOUNTAIN DISTRICT-ROCKY MOUNTAIN FRONT,
CHOUTEAU AND FERGUS COUNTIES, LINCOLN RANGER DISTRICT OF THE
HELENA NATIONAL FOREST, CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK
NATIONAL FOREST AREAS AND HELENA AND TOWNSEND RANGER DISTRICTS
OF THE HELENA NATIONAL FOREST.
* WINDS...WEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH. GUSTS UP TO 65
MPH ARE POSSIBLE ALONG AND ADJACENT TO THE ROCKY MOUNTAIN FRONT
THURSDAY MORNING.
* HUMIDITY: 20-30 PERCENT.
* IMPACTS...STRONG WEST WINDS WILL DEVELOP ACROSS THE AREA ON
THURSDAY WITH THE PASSAGE OF PACIFIC COLD FRONT ACROSS THE
REGION. LOWEST HUMIDITY ON THURSDAY WILL OCCUR ACROSS LOWER
ELEVATION GRASSLAND AREAS WHERE VEGETATION IS DRIEST AND COULD
CONTRIBUTE TO RAPID SPREAD IF A FIRE DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE
HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH
POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
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