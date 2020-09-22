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GREAT FALLS, Mont. - Great Falls police responded to reports of a shooting overnight.

The Great Falls Police Department says witnesses told officers a person was supposedly shot in the arm near the Town Pump on 14th Street and 10th Avenue in Great Falls. When officers responded to the scene, shell casings were found. GFPD says officers spoke with area hospitals, and no one has come forward as a victim of the alleged shooting.

The investigation is ongoing. If you have additional information about the incident, you are asked to call police at (406) 727-7688.

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