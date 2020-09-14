Memorial stadium re-dedicated to the veterans of Great Falls.

GREAT FALLS - Great Falls Public Schools (GFPS) announced as of Friday, they are only allowing up to two fans per visiting team member during sporting events due to the coronavirus outbreak.

A Facebook post from GFPS says they will receive a travel roster from visiting teams which they will reference for visiting fan admission. Visiting fans will need to specify which visiting team member they attending with in order to enter. 

Event staff will "screen" visiting onlookers, adhering to district protocols, and ask them to provide a phone number -- GFPS says they will only use the phone number in the event of contact tracing if necessary.

GFPS says they will have seperated seating sections for home and visiting onlookers when possible.

GFPS says each event location such as Memorial Stadium, Pride Field, Seible Soccer Fields, high school or middle school gyms, will have their own distinct requirements. 

For further details, GFPS advises viewing the entire Athletic Facility Management Document or reaching out to the GFPS Athletic Department at 268-6083.

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