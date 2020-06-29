schools closed

HEART BUTTE, Mont. - Heart Butte School's  superintendent announced the school will be closed Monday through Wednesday in reaction to the Blackfeet Tribe's recent COVID-19 order.

The following is the message from superintendent Mike Tatsey:

"In response to the Blackfeet Tribes latest Covid-19 order. The School will be closed Monday thru Wednesday (June 29th through July 1st) NO meals will be delivered. NO employees will work. After I consult with the School Board, the State and the Tribe a decision will be made as to what the next 2 weeks will look like. There will be NO sports activities or summer school until further notice.

Updates will be posted when decisions are made.

Thank you"

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