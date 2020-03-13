Heisey Community Center
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GREAT FALLS- All volleyball and basketball at the Heisey has been suspended.

According to the Heisey Community Center social media, all volleyball and basketball will be suspended through March 27.

Many events are being canceled or postponed, including the 2020 State FFA Convention and the CM Russell Western Art Week events.

On Friday, Great Falls Public Schools Superintendent Tom Moore announced all large GFPS sponsored gatherings will be either canceled or postponed as well.

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