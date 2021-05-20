I-15 NB passing lane blocked near Sunburst
Photo courtesy of Montana Department of Transportation

SUNBURST, Mont. - The northbound passing lane on I-15 near Sunburst is blocked due to a crash Thursday.

According to the Montana Department of Transportation, the crash is located at mile-marker 388 two-miles south of Sunburst.

MDT reports scattered ice and snow on the roadway in the area.

Drivers should expect slower speeds, delays and one-lane traffic.

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