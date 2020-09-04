COVID-19 at Dentention Center

There are now 81 active cases of cornavirus at the Cascade County Detention Center. Today, I got a call from inmates on the stateside of the jail. They say services have been disrupted, and they don't think the Sheriff is doing enough to keep them safe. 

As soon as I got off the phone I called Sheriff Jesse Slaughter. He admits some services have been impacted. In particular, laundry was stalled for a day on the stateside of the jail, because they didn't want to risk contamination from the county side, which is where all the current cases are coming from. 

Regardless of the reason, Sheriff Slaughter tells me he understands the frustration. 

"I'm sure they're scared, I'm sure they don't like the change in their routine. They don't have freedom as it is and then because of a virus things get [more] restrictive."

In response to accusations that dentention officers aren't wearing their masks, Slaughter says the only time that should be happening is when officers are eating or drinking. 

In a press release, Slaughter says there is now a quarantine pod to help isolate the positive cases. Inmates say they are just hoping to get out of jail safely and healthy. 

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