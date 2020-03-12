Malmstrom Air Force Base
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GREAT FALLS- Malmstrom Air Force Base says in order to promote the safety and well-being of all Malmstrom AFB personnel, Defenders at the gates will no longer be touching ID cards.

According to Malmstrom, as people come up to the installation gates they will need to show the Defender the front side of their card and turn it around when prompted so the back can be scanned and/or looked at.

People are then to follow directions from the Defender and told not to proceed through the gate until directed to do so by the Defender.

Malmstrom says people are to not go through the gates until directed so there is no confusion or to “initiate any other actions on the Defender’s part.”

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