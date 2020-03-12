...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY TO
4 PM MDT SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO
12 INCHES AT LOWER ELEVATIONS, WITH UP TO 16 INCHES IN THE
MOUNTAINS. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...LIBERTY, HILL, BLAINE, CHOUTEAU, CASCADE, JUDITH
BASIN, AND FERGUS COUNTIES.
* WHEN...FROM 9 AM FRIDAY TO 4 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE.
WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
IMPACTS TO RANCHING OPERATIONS, SPECIFICALLY ACCESS TO FIELDS
DUE TO DRIFTING SNOW, IS ALSO POSSIBLE.THE COLD WIND CHILLS AS
LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
MOLDAN
...SCATTERED SNOW SHOWERS THROUGH THIS EVENING...
SCATTERED SNOW SHOWERS WILL OCCUR ACROSS CENTRAL AND NORTH-
CENTRAL MONTANA THROUGH THIS EVENING. MOST OF THIS ACTIVITY SHOULD
BE ALONG AND EAST OF A CUT BANK TO GREAT FALLS LINE. THE HEAVIER
SNOW SHOWERS MAY CREATE SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND BRIEFLY
REDUCE VISIBILITY DOWN TO A HALF MILE. USE CAUTION IF TRAVELING
THIS AFTERNOON AND EVENING.