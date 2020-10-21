Trajon Ramone Gopher mugshot
Trajon Ramone Gopher

GREAT FALLS- A man has been charged after breaking into a Great Falls Police Department patrol car and trying to remove a rifle.

Court documents say the patrol car was broken into in Great Falls on or around October 20.

The window of the car was shattered and a witness gave police a description of a man.

Officers found a man, identified in the documents as Trajon Gopher, matching the description hiding under the train bridge 500 feet from the patrol car.

Gopher was wearing the same clothes as described by the witness and was the only other person around the car at the time of the incident.

According to court documents Gopher was hiding under the train bridge, and when officers ordered him to come out he ducked back out of sight.

Investigations found Gopher used a railroad spike to break the window and that he tried to remove a patrol AR-15 rifle from the car.

The rifle is valued at over $1,500 and the damage to the car was less than $1,500.

Trajon Ramone Gopher has been charged with theft, criminal mischief, criminal trespass to vehicles and obstructing a peace officer or other public servant.

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