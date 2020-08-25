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Photo: Pixabay/MGN https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

GREAT FALLS - Police received a report of a man jumping off the Warden Bridge Monday night in the Warden Bridge/Broadwater Bay area.

According to a release from the Great Fall Police Department (GFPD), witnesses who were driving in a vehicle on the bridge say they saw a man jump from it.  

The man has not been identified and no one in the community has filed a missing person report as of right now. GFPD says they are conducting a follow-up, however.

GFPD says they will release more information if it becomes available.

This is a developing story.

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