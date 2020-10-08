Trailer fire

GREAT FALLS- The Montana Air National Guard Fire Department and the Cascade County Sheriff’s Deputies are responding to a fire on 30th Avenue South.

Authorities arrived around 3:00 pm after a woman called and reported a fire on 30th Avenue South at 17th Street.

It is unclear if anyone was inside or home when the fire started and authorities are investigating.

Deputies have blocked the ends of 30th Avenue South.

Authorities say the fire is still very active.

A water tank is on scene and resources are still being called in to assist.

We have a reporter on scene and will update this article with more information as it becomes available.

Tags

News For You