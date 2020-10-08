...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES
112, 113, 114, 115, AND 117...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 113, 115, AND 117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS
IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING. THE RED
FLAG WARNING FOR TODAY REMAINS IN EFFECT THROUGH 7 PM MDT.
* AFFECTED AREA...HILL AND BLAINE COUNTIES, CHOUTEAU AND FERGUS
COUNTIES AND CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK NATIONAL
FOREST AREAS.
* WINDS...SOUTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 13 PERCENT.
* IMPACTS...ANY NEW FIRE STARTS IN GRASSY AREAS COULD BE
DIFFICULT TO CONTAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE
HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH
POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
&&
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES
112, 113, 114, 115, AND 117...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 113, 115, AND 117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS
IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING. THE RED
FLAG WARNING FOR TODAY REMAINS IN EFFECT THROUGH 7 PM MDT.
* AFFECTED AREA...HILL AND BLAINE COUNTIES, CHOUTEAU AND FERGUS
COUNTIES AND CENTRAL AND EASTERN LEWIS AND CLARK NATIONAL
FOREST AREAS.
* WINDS...SOUTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 13 PERCENT.
* IMPACTS...ANY NEW FIRE STARTS IN GRASSY AREAS COULD BE
DIFFICULT TO CONTAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. A COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE
HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES WILL CREATE HIGH FIRE GROWTH
POTENTIAL.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
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