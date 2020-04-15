Bowmans Corner

Bowmans Corner 4/15/2020 at 10:06 a.m.

 Montana Department of Transportation

LINCOLN, Mont. - Montana Department of Transportation is reporting dangerous driving conditions on Highway 200 on Rogers Pass. 

According to MDT, the visibility is low due to snow blowing on the road. MDT says the road is also snowy and icy from Rogers Pass to Bowmans Corner that intersects U.S. Highway 287 eight miles north of Wolf Creek.

Tags

News For You