THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
390 IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE
IN NORTH CENTRAL MONTANA
CHOUTEAU GLACIER HILL
LIBERTY PONDERA TETON
TOOLE
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BELT, BIG SANDY, BRADY,
BROWNING, BYNUM, CARTER, CASCADE, CHESTER, CHOTEAU, CONRAD,
CUT BANK, DUTTON, FAIRFIELD, FLESHER PASS, FORT BENTON,
GREAT FALLS, HAVRE, HEART BUTTE, HELENA, KINGS HILL PASS,
LINCOLN, LOGAN PASS, MACDONALD PASS, MARIAS PASS, ROCKY BOY,
ROGERS PASS, RUDYARD, SHELBY, SUNBURST, AND WHITLASH.
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
WEST YELLOWSTONE POLICE DEPARTMENT FOR NEVAEH KERN. NEVAEH IS A 15
YEAR OLD NATIVE AMERICAN FEMALE, 5 FOOT 4 INCHES TALL, 200 POUNDS.
SHE HAS GLASSES BUT DOES NOT ALWAYS WEAR THEM. NEVAEH LEFT HER
FOSTER HOME IN WEST YELLOWSTONE DURING THE NIGHT ON JUNE 17, 2022.
SHE TOOK HER FOSTER MOMS VEHICLE, A 2014 WHITE SUBARU OUTBACK,
Montana PLATE C M C 9 6 7. THE VEHICLE DOES NOT HAVE A FRONT
LICENSE PLATE. POSSIBLE DIRECTIONS OF TRAVEL INCLUDE KALISPELL,
LIVINGSTON, OR IDAHO. THERE IS CONCERN FOR NEVAEHS SAFETY. SHE
LEFT HER CELL PHONE AND HER MEDICATION AT HOME. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ABOUT NEVAEH KERN, PLEASE CALL THE WEST YELLOWSTONE
POLICE DEPARTMENT AT (406)646-7600 OR DIAL 9 1 1.
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