THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
AN AMBER ALERT HAS BEEN ISSUED FOR MALACHAI TALLEY. MALACHAI IS A
1 YEAR OLD BOY, BLACK AND NATIVE AMERICAN APPROXIMATELY 2 FEET
TALL AND 25 POUNDS. HE HAS BROWN EYES AND CURLY DARK BROWN HAIR.
MALACHAI WAS LAST SEEN WEARING A WHITE OR GREY ONESIE. HE WAS
FORCEFULLY TAKEN FROM HIS HOME IN POPLAR, MT BY DEJARREH TALLEY, A
22 YEAR OLD BLACK MALE. DEJARREH WAS TRAVELING WITH 3 UNKNOWN
WHITE MALES. AFTER TAKING THE CHILD, THE MALES GOT INTO A SMALL
SILVER OR WHITE SUV. THE VEHICLE MAY HAVE ND LICENSE PLATES. ALL
MALES ARE POSSIBLY INTOXICATED AND DEJARREH IS ARMED WITH A
BASEBALL BAT. UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL BUT THEY MAY HEAD
TOWARDS WILLISTON, ND. IF YOU HAVE ANY INFORMATION, CONTACT
ROOSEVELT COUNTY OR FORT PECK TRIBAL POLICE AT 4 0 6 6 5 3 6 2 4 0
OR DIAL 9 1 1.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL MONTANA, NORTH CENTRAL MONTANA, AND WEST
CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL
MONTANA, CASCADE. IN NORTH CENTRAL MONTANA, EASTERN PONDERA,
EASTERN TETON, SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT, AND TOOLE. IN WEST
CENTRAL MONTANA, CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* PERIODS OF MODERATE TO LOCALLY HEAVY RAIN WILL RETURN ACROSS PORTIONS
OF CENTRAL MONTANA WITH FOCUS FOR HEAVIER RAIN CONTINUING OVER
THE ROCKY MOUNTAIN FRONT THIS MORNING AND SPREADING BACK
EASTWARD OVER CENTRAL MONTANA BY THIS AFTERNOON. THE HIGHEST
RAINFALL TOTALS LIKELY TO REMAIN ALONG AND ADJACENT TO THE ROCKY
MOUNTAIN FRONT WHERE AN ADDITIONAL 0.5 TO 1 INCH ARE PREDICTED.
* LATEST FORECASTS INDICATE THE DEARBORN RIVER WILL CONTINUE
RISING TODAY, POTENTIALLY CRESTING JUST OVER MINOR FLOOD STAGE
THIS AFTERNOON. THE SUN RIVER IS PREDICTED TO POTENTIALLY REACH
FLOOD STAGE BY THURSDAY NEAR SIMMS WITH POTENTIAL RISES ON THE
MARIAS RIVER NEAR SHELBY ALSO POSSIBLE. OTHER AREA CREEKS AND
STREAMS MAY ALSO RISE, ALONG WITH SOME PONDING AT LOW LYING
AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE
ALERT FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO
FLOODING SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING
DEVELOP.
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