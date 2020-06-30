Coronavirus test

GREAT FALLS - The Cascade City-County Health Department (CCCHD) is announcing veterans enrolled in the Montana VA Health Care System may get a COVID-19 test free of charge across Montana.

CCCHD posted to Facebook the free testing is offered at 13 different sites in Montana.

The Great Falls testing site is located at 1417 9th Street S, Suite 200 and is open July 1 from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. and July 2 from 1:30 p.m. to 3:30 p.m.

"Montana veterans who are asymptomatic are invited to come to our facilities for drive-up COVID-19 testing," MTVAHCS Executive Director Dr. Judy Hayman writes in CCCHD's Facebook post. "This asymptomatic testing will help us understand how COVID-19 presents in Montana because often, only people with symptoms are tested. As always, we are grateful for the leadership veterans have shown in taking proactive steps to be healthy."

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