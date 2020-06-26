NWS Glasgow radar
US National Weather Service Glasgow

GLASGOW- The National Weather Service Glasgow Montana shared photos from their radar saying it could have been picking up grasshoppers Friday afternoon.

NWS Glasgow says what was shown on the radar southwest of Glasgow is indicative of insects.

Anyone near the UL bend, northwest Garfield County or southwest Valley County were asked if they saw a lot of insects, NWS Glasgow adding there may be a lot of bait in the area for fishing.

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