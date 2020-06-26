...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL MONTANA...NORTH CENTRAL
MONTANA AND WEST CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS,
IN CENTRAL MONTANA, CASCADE. IN NORTH CENTRAL MONTANA, EASTERN
TETON AND SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT. IN WEST CENTRAL MONTANA,
CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* PERIODS OF HEAVY RAIN ARE LIKELY TO DEVELOP LATE SUNDAY THROUGH
TUESDAY. THE HIGHEST RAINFALL TOTALS, POSSIBLY UP TO 4 INCHES, ARE
MOST LIKELY TO FOCUS ALONG THE CENTRAL PORTIONS OF THE ROCKY
MOUNTAIN FRONT.
* STREAMS AND RIVERS ORIGINATING WITHIN THE ROCKY MOUNTAIN FRONT
COULD EXPERIENCE RAPID RISES IN WATER LEVELS AND FLOW RATES BY
MONDAY MORNING, POSSIBLY INCLUDING THE TETON, SUN, AND DEARBORN
RIVERS, AND ELK CREEK NEAR AUGUSTA. ADDITIONAL STREAM RISES ARE
ALSO POSSIBLE ALONG THE NORTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT. FLOODING ON
THE MISSOURI RIVER IS NOT EXPECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT
FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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