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GLASGOW, Mont. - The National Weather Service is asking people in northeast Montana to report things like hail, strong winds, torrential rainfall or tornadoes after their radar was struck by lightning.

While they have other tools, thunderstorms are anticipated for the area Saturday night, and they need spotters to help them provide warnings while the radar is down.

You can find the US National Weather Service Glasgow Montana Facebook here.

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