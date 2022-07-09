THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
452 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
BLAINE CHOUTEAU HILL
LIBERTY PONDERA TETON
TOOLE
IN SOUTHWEST MONTANA
BEAVERHEAD BROADWATER GALLATIN
JEFFERSON MADISON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG HOLE PASS, BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN APT,
BOZEMAN PASS, BRADY, BYNUM, CARTER, CASCADE, CHESTER,
CHIEF JOSEPH PASS, CHINOOK, CHOTEAU, CITY OF BOZEMAN, CONRAD,
DEEP CREEK PASS, DILLON, DUTTON, ELK PARK PASS, ENNIS, FAIRFIELD,
FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS, HARLEM,
HAVRE, HAYS, HEART BUTTE, HELENA, HOBSON, HOMESTAKE PASS,
KINGS HILL PASS, LEWISTOWN, LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN,
MACDONALD PASS, MARTINSDALE, MONIDA PASS, MONTANA CITY,
NORRIS HILL, RAYNESFORD, RAYNOLDS PASS, ROCKY BOY, ROGERS PASS,
RUDYARD, SHELBY, STANFORD, SUNBURST, TARGHEE PASS, TOSTON,
TOWNSEND, TWIN BRIDGES, VIRGINIA CITY, WEST YELLOWSTONE,
WHITE SULPHUR SPRINGS, WHITEHALL, WHITLASH, WINIFRED, WINSTON,
WISDOM, AND WISE RIVER.
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