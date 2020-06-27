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BROWNING- The Blackfeet Tribe Business Council and Blackfeet COVID-19 Incident Command have issued new orders taking effect immediately due to community spread of COVID-19 on the Blackfeet Indian Reservation.

According to the Blackfeet Covid-19 Incident Command Facebook, the orders taking effect immediately are as follows: 

  • Mandatory 14 day stay at home order for Blackfeet Indian Reservation.

  • Stop All Social Gatherings (including, but not limited to restaurant dine-in, campgrounds, group gatherings, fishing derbies, golf, weddings, fireworks, parade, etc.)

  • Identify facility for quarantine.

The motion was made by Councilman T. Tatsey, 2nd by councilman M. Pollock, and was carried unanimously.

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