...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH
WEDNESDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL MONTANA, NORTH CENTRAL MONTANA, AND WEST
CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL
MONTANA, CASCADE. IN NORTH CENTRAL MONTANA, EASTERN GLACIER,
EASTERN PONDERA, EASTERN TETON, NORTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT,
AND SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT. IN WEST CENTRAL MONTANA,
CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK.
* FROM LATE SUNDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* PERIODS OF HEAVY RAIN ARE LIKELY TO DEVELOP LATE SUNDAY
THROUGH TUESDAY. THE HIGHEST RAINFALL TOTALS, POSSIBLY UP TO 6
INCHES, ARE MOST LIKELY TO FOCUS ALONG THE CENTRAL AND
NORTHERN PORTIONS OF THE ROCKY MOUNTAIN FRONT.
* STREAMS AND RIVERS ORIGINATING WITHIN THE ROCKY MOUNTAIN FRONT
COULD EXPERIENCE RAPID RISES IN WATER LEVELS AND FLOW RATES BY
MONDAY MORNING, POSSIBLY INCLUDING THE TETON, SUN, AND DEARBORN
RIVERS, AND ELK CREEK NEAR AUGUSTA. ADDITIONAL STREAM RISES ARE
ALSO POSSIBLE ALONG THE NORTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT. FLOODING
ON THE MISSOURI RIVER IS NOT EXPECTED AT THIS TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE
ALERT FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO
FLOODING SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING
DEVELOP.
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