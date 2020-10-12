GREAT FALLS, Mont. - The Montana Department of Transportation says I-15 is fully closed about two miles south of Conrad after a semi blew over into the median.
MDT says the road will be closed until recovery is complete.
...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING... ...HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 6 PM MDT THIS EVENING... THE HIGH WIND WARNING FOR TODAY WILL BE ALLOWED TO EXPIRE AT 6 PM MDT THIS EVENING. THE HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT. * WHAT...WEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MONTANA. * WHEN...FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING. * IMPACTS...GUSTY WINDS MAY BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER LINES. A FEW LOCAL POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL MAY BECOME DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS. &&
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