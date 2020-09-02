GREAT FALLS – GREAT FALLS POLICE DEPARTMENT IS CURRENTLY WORKING A MISSING ENDANGERED CHILD CASE.
THE CHILD IS 4-YEAR-OLD TRACEN BELGARDE, WHO IS WITH HIS FATHER, BRANDON BELGARDE.
THERE IS CONCERN FOR TRACEN'S SAFETY AT THIS TIME.
ACCORDING TO GFPD’S FACEBOOK BRANDON BELGARDE (TRACEN'S FATHER) LEFT A MOTEL DOWNTOWN WITH IS SON TRACEN AT APPROXIMATELY 5:50 AM TODAY.
THEY HAVE INFORMATION THAT TRACEN IS LIKELY IN DANGER.
GFPD SAID THEY WILL ISSUE AN AMBER ALERT IF TRACEN IS NOT LOCATED SOON.
BRANDON AND TRACEN WERE LAST SEEN ON FOOT AT 13TH STREET AND 2ND AVENUE NORTH, DARTING IN AND OUT OF TRAFFIC.
MISSING: TRACEN BELGARDE
- 4 YEARS OLD
- NATIVE AMERICAN MALE
- 3' TALL, 50 LBS
- BROWN EYES, LIGHT BROWN HAIR
- LSW: RED AND BLACK UNDER ARMOR SHIRT AND BLACK SHORTS, NO SHOES
SUSPECT: BRANDON BELGARDE
- 24 YEARS OLD
- NATIVE AMERICAN MALE
- 6'2" TALL, 190 LBS
- BROWN HAIR, BROWN EYES
- LSW: NAVY BLUE AND GRAY BASKETBALL SHORTS TURNED INSIDE OUT, NO SHIRT OR SHOES
GFPD IS ASKING THE PUBLIC TO KEEP A WATCHFUL EYE AND IF THEY ARE SEEN, DO NOT APPROACH AND CALL 911 IMMEDIATELY.
WE WILL UPDATE THIS ARTICLE AS MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.