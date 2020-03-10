...HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL NOON MDT WEDNESDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
OCCURRING.
* WHERE...CASCADE, CHOUTEAU, TOOLE, LIBERTY, EASTERN PONDERA,
EASTERN TETON AND JUDITH BASIN.
* WHEN...UNTIL NOON MDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...VISIBILITY WILL BE REDUCED IN SOME PLAINS
AREAS DUE TO BLOWING DUST OR DIRT. THE PORTION OF U.S. HIGHWAY
87 BETWEEN GREAT FALLS AND FORT BENTON IS AN AREA VERY
SUSCEPTIBLE TO BLOWING DIRT. LOW HUMIDITY WITH THE WINDS DURING
THE AFTERNOON WILL ALSO RESULT IN ELEVATED FIRE DANGER IN
GRASSLAND AREAS WHERE THERE IS NO SNOW COVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
&&
MOLDAN