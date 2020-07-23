Closures on Rivers Edge Trail

GREAT FALLS- The River’s Edge Trail will be closed between Black Eagle dam and Giant Springs Road on the south side of the river beginning Monday, July 27 for about 45 days.

Great Falls Park and Recreation say a landslide occurred along the River’s Edge Trail in 2019 due to steep slopes, unstable soil and a natural spring.

The remedial improvements will restore the trail embankment and surface back to its original condition and help prevent future landslides.

Sletten Construction was awarded the contract to rebuild the trial.

For more information, you can call the Park and Recreation Office at 406-771-1256.

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