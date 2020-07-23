THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
398 IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE JUDITH BASIN MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
CHOUTEAU TETON
IN SOUTHWEST MONTANA
BEAVERHEAD BROADWATER GALLATIN
MADISON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG HOLE PASS, BIG SANDY, BOZEMAN, BOZEMAN PASS, BYNUM, CARTER,
CASCADE, CHIEF JOSEPH PASS, CHOTEAU, DILLON, DUTTON, ENNIS,
FAIRFIELD, FLESHER PASS, FORT BENTON, GREAT FALLS, HELENA,
HOBSON, KINGS HILL PASS, LINCOLN, MACDONALD PASS, MARTINSDALE,
MONIDA PASS, NORRIS HILL, RAYNESFORD, RAYNOLDS PASS, ROGERS PASS,
STANFORD, TARGHEE PASS, TOSTON, TOWNSEND, TWIN BRIDGES,
VIRGINIA CITY, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS, WINSTON,
WISDOM, AND WISE RIVER.
...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT EAST CENTRAL TETON...
WEST CENTRAL CHOUTEAU AND NORTHWESTERN CASCADE COUNTIES...
AT 329 PM MDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES EAST OF DUTTON TO 9 MILES
SOUTHEAST OF POWER TO NEAR CASCADE. MOVEMENT WAS EAST AT 25 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND HALF INCH HAIL ARE POSSIBLE WITH THESE
STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, CASCADE, BLACK EAGLE, PORTAGE, ULM, MALMSTROM AFB,
VAUGHN AND FIRST PEOPLES BUFFALO JUMP STATE PARK.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 15 BETWEEN MILE MARKERS 250 AND 300.
HIGHWAY 87 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 19.
HIGHWAY 89 BETWEEN MILE MARKERS 87 AND 8.
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY
CAUSE LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM MDT FOR
CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.