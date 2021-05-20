THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
FORT BELKNAP LAW ENFORCEMENT HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED
PERSON ADVISORY FOR KENNETH BARKER. KENNETH IS A 48-YEAR-OLD WHITE
MALE WITH SHOULDER LENGTH BROWN HAIR AND BROWN EYES WHO STANDS
63 AND WEIGHS 170 LBS. HE WAS LAST SEEN WEARING BLACK RIMMED
GLASSES, A REDDISH PLAID SHIRT, LIGHT GRAY PANTS AND BROWN SHOES.
KENNETH WENT MISSING ON MAY 19TH AROUND 5PM. HE IS DIABETIC AND
DOES NOT HAVE REQUIRED MEDICATION. ALSO KENNETH IS NOT DRESSED FOR
THE WEATHER SO THERE IN CONCERN FOR HIS SAFETY. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ON KENNETH BARKER, PLEASE CONTACT FORT BELKNAP LAW
ENFORCEMENT AT 406-353-2933 OR CALL 911.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM MDT FRIDAY...
* WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches at
lower elevations and up to 6 inches in the mountains.
* WHERE...Cascade and Judith Basin Counties.
* WHEN...Until 9 AM MDT Friday. Most of the accumulating snow will
fall overnight tonight at lower elevations.
* IMPACTS...Roads, and especially bridges and overpasses, will
likely become slippery and hazardous.
* ADDITIONAL DETAILS...Tree or power line damage is possible.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Be prepared for slippery roads. Slow down and use caution while
driving.
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